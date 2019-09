" Notre mode de vie occidental idolâtre la consommation "

A l'occasion du " Mois de la Création " voulu par le Pape François et au lendemain de la fête de Notre-Dame du Chêne le 1er septembre, Mgr Yves Le Saux rappelle " qu'on ne peut pas réduire la vie humaine à la satisfaction du désir immédiat ". Pour l'évêque du Mans, suivant l'enseignement du Pape, "ce monde a mis dans le coeur du système l'amour de l'Argent pour parler comme la bible et les effets sont destructeurs sur la nature et sur l'homme lui-même". Le mois de la Création nous invite à une conversion du coeur et des actes personnelle et collective.