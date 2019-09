Nouveaux locaux pour la Maison de la Famille du Diocèse d'Annecy

La Maison de la Famille du Diocèse est née après la démarche synodale de 2012, une grande réflexion de tous les catholiques de Haute-Savoie. A l'issue de la démarche, l'Evêque d'Annecy décide l'ouverture d'un lieu ressource pour les familles.

"Nous avions deux objectifs : faire se connaître et se rencontrer les différents mouvements chrétiens qui interviennent auprès des familles. Et animer ce lieu d'accueil, d'information, d'orientation. Un lieu ouvert à tous" résume Michel Henry, diacre et coresponsable de cette Maison.

Des activités pour toutes les tranches d'âges

Six ans après, la Maison tourne. Avec des activités pour toutes les tranches d'âges : spectacles de marionnettes pour les enfants, ateliers sur l'affectivité pour les ados, temps de partage pour les couples et les parents, conseil conjugal, conférences, café des grands-parents. "Certaines activités pré-existaient. D'autres sont nées pour répondre à un besoin. Suite aux rencontres que nous avons fait lors de nos permanences d'accueil" se félicite l'équipe.

Après des années en vieille ville d'Annecy, la Maison déménage. "Nous avons maintenant un vrai pas de porte. Donc plus de visibilité". Pour marquer le coup, l'équipe ouvre les portes, toute l'après-midi, ce samedi 28 septembre 2019 de 14h à 17h.