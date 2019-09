Nouvelle année pastorale pour les catholiques de Haute-savoie !

Le Diocèse d'Annecy place son année sous le signe du baptême, avec pour thème : "vivre notre baptême, la Joie d'une rencontre".

"Plusieurs témoignages l'an dernier, nous ont donné cette idée. Et aussi la lettre du Pape François qui, en période de crise, a écrit une Lettre au Peuple de Dieu. Ce texte a interpellé de nombreux catholiques du Diocèse" explique le Père Emmanuel Blanc, Vicaire Général du Diocèse d'Annecy.

Le cycle de formation du Diocèse, les temps de l'Avent et du Carême et d'autres événements déclineront ce thème du baptême. "Et cela inspirera peut-être des idées aux paroisses ou à des mouvements d'Eglise !"

ETRE CHRÉTIEN, C'EST LA JOIE DE RENCONTRER LE CHRIST AUJOURD'HUI DANS NOTRE VIE

En tous cas, à la fin de cette année scolaire, de nombreux catholiques auront été invités à redécouvrir le sens de leur vie de chrétien. "Etre baptisé, c'est la joie de rencontrer le Christ aujourd'hui dans notre vie. Et la joie de rencontrer d'autres personnes dans une communauté, en Eglise" souligne le Vicaire Général.

Inauguration de ce fil rouge ce dimanche 8 septembre 2019, au sanctuaire de la Bénite Fontaine. Près de huit cent catholiques s'y retrouvent traditionnellement. Avec des temps d'introspection, des moments de partage et bien sûr une célébration, présidée par l'Evêque d'Annecy.

Aussi au sommaire de cette émission