Nouvelle rentrée... nouveau Bac !

Bonne ambiance générale dans les établissements catholiques de Haute-Savoie : "La réforme du Bac passe bien mieux que celle du collège. Elle a été mise en oeuvre progressivement, mieux accompagnée" résume Marc Héritier, Directeur Diocésain de l'Enseignement Catholique. "Nous nous sommes rapidement mis en route pour préparer au mieux cette rentrée" renchérit Gwenaël Morio, directeur du Juvénat de Ville-La-Grand.

1- EXIT LES FILIERES

Les Terminales 2019-2020 vont passer en juin le dernier Baccalauréat "ancienne formule". Les actuels élèves de Première, eux, inaugurent le nouveau système. Ils ont dû choisir des enseignements de spécialité en oubliant les associations des anciennes filières. "Si l'on ajoute les options ou les parcours de section Européenne, cela fait une centaine de combinaisons possibles ! C'est un casse-tête. Mais nous avons fait au mieux pour que les élèves puissent vraiment personnaliser leur parcours" raconte Bruno Lecoin, directeur de l'établissement Saint-Michel à Annecy.

"C'est tout l'enjeu de la réforme : mettre l'élève en situation de choix et de responsabilité. Certains ont privilégié les matières qu'ils aiment les plus. D'autres élèves ont fait des choix stratégiques en imaginant leur future orientation" souligne Vincent Vandenbroucke, directeur de l'ISETA-ECA.

Observation à La-Roche-Sur-Foron : moitié des élèves n'ont pas reproduit les associations de matières des anciennes filières dans leurs choix de spécialités. Les langues et la géopolitique rencontrent du succès, y compris chez les élèves aux profils plus scientifiques ou économistes.

2- LE CONTRÖLE CONTINU

Le contrôle continu n'est pas une nouveauté pour tous : "Les bacs professionnels du Ministère de l'Agriculture se passent déjà avec des évaluations en Première et Terminale. Cela permet de gérer les efforts, ça évite le bachotage. Je n'y vois que des avantages" témoigne Vincent Vandenbroucke.

Concrètement, pour le bac général, les épreuves communes de contrôle continu (en condition d'examen) représenteront 30% de la note finale du Bac. Les notes des bulletins scolaires compteront à hauteur de 10%. Enfin, 60% de la note sera constituée par les résultats de cinq épreuves finales, dont un grand oral.

3- PLUS DE PRATIQUE POUR LES "BACS PROS"

"Du côté de la voie professionnelle, la réforme majeure, c'est celle de l'apprentissage" explique Didier Aucagne, directeur du lycée professionnel de Saint-Jeoire. "L'idée, c'est que, dès seize ans, les jeunes puissent être alternants. Et cela pour tous les métiers : sécurité, comptabilité, industriels...".

De quoi valoriser ces filières méconnues ou parfois victimes de clichés. "L'Enseignement professionnel et agriole est un enseignement d'excellence. Et il n'enferme pas les élèves ! Bien au contraire. Beaucoup continuent vers des études supérieures".

4- QUID DE L'ORIENTATION

"Quelles spécialités choisir pour poursuivre ensuite dans les Etudes Supérieures ? C'est la question que nous posent le plus les parents depuis l'annonce de la réforme" témoigne Dorota Tatin, permanente départementale de l'Apel (association de parents d'élèves des établissements catholiques).

Bonne nouvelle : la réforme prévoit cinquante-quatre heures annuelles d'accompagnement à l'orientation. Des heures pour découvrir les filières et les métiers, mais aussi pour apprendre à se connaître. "L'enjeu, c'est que l'équipe d'adulte aide l'élève à relire son parcours scolaire mais aussi ses passions, ses centres d'intérêts. Un voyage, une rencontre : tant de choses peuvent aider l'élève à s'orienter" insiste Sophie Devé, adjointe en Pastorale à la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique.

"En tous cas, les responsables d'Ecoles ou de formations post-bac commencent à prendre en compte tous les changements du lycée. Certains nous contactent. C'est signe que les choses évoluent." conclut Bruno Lecoin.