Nuit des églises : "c'est en découvrant cette église que j'ai rencontré l'Eglis

La 9ème édition de la Nuit des églises a débuté le 27 juin et dure jusqu’au 7 juillet. Des centaines d’églises, partout en France, vont ouvrir leurs portes le temps d’une soirée. Coup de projecteur dans ce magazine sur les églises Saint Pierre des Sables et Notre-Dame de Bouin. VOus entendrez un témoignage tout à fait orginal, le bel exemple de l'organisateur de la Nuit des églises à Bouin. L’homme a cheminé sur le chemin du catéchuménat en cotoyant l’église de son village natal.

L’église peut être le lieu de la conversion, là où l’appel du Seigneur dans le silence peut toucher le visiteur loin de la foi, là où l’appel peut finalement être entendu. Oui la découverte d’un bâtiment peut faire basculer la vie de certaines personnes et les amener petit à petit à rencontrer la communauté chrétienne.