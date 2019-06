Œcuménisme : qu'est-ce qui se vit concrètement, en Haute-Savoie ?

"Je marchais sur la route de l'école avec une amie protestante", "J'ai voulu me marier avec une protestante", "On m'a invité à un groupe de prière", "J'ai fait un camp scout à Taizé": la découverte de l'oecumenisme passe bien souvent par une rencontre, une invitation.

Et ensuite par une suprise : "Nous disons le même Notre-Père, le même Credo ! Quelle fenêtre ouverte, le jour où j'ai découvert cela, dans un groupe de prière" raconte David Koechlin, délégué à l'oecumenisme de l'Eglise Protestante Unie de France à Annecy.

"Chacun reçoit de l'autre"

Depuis des decennies, un temps fort officiel annuel : la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens. Mais beaucoup de chrétiens de bonne volonté en imaginent d'autres, comme les célébrations de l'Aube de Pâques, ou des prières lors de rencontres de groupes oecumeniques.

"En priant ensemble, on finit par ne plus voir la différence. Certains prient de manière plus interriorisée, d'autres moins. Mais chacun reçoit de l'autre" se réjouit Marie-Françoise Pradet, délégué à l'oecumenisme du Diocèse d'Annecy.

Ils lisent ensemble des textes et en parlent

Autres groupes que l'on trouve dans les différents territoires de Haute-Savoie : les groupes bibliques. A dix, quinze, trente, ils lisent ensemble des textes et en parlent. Parfois avec l'éclairage d'un spécialiste.

François Tessier a découvert ces partages il y a quarante ans : "A l'époque, les catholiques n'étaient pas encouragés à lire les textes. C'était fabuleux de partager avec des croyants qui avaient cette habitude".

"La lecture de la Bible peut être très différente, selon sa sensibilité. Et puis, selon les traditions, on aime plus ou moins rentrer dans l'exégèse" remarque Françoise Giraud, théologienne du secteur d'Annemasse.

Repas solidaires, marches transfrontalières, lutte contre la peine de mort...

"Travailer ensemble" disait le Pape le 21 juin 2018 au Conseil Oecumenique des Eglises. Cela aussi, ça se fait en Haute-Savoie. De plus en plus. ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture), marches transfrontalières des chrétiens, rencontres des chrétiens avec les élus locaux d'Annemasse... "C'est bien de lire la Bible, mais à un moment, il faut agir aussi !" résume Jean-Pierre Annen, engagé dans l'oecumenisme sur les secteurs de Frangy et Saint-Julien.

Et là encore, c'est en faisant que l'on apprend à se connaître, que la confiance grandit. Il y a dix ans, le Secours Catholique créait des repas solidaires le vendredi, rejoint par des bénévoles protestants d'Annecy. "Au début il y a avait une règle : il fallait autant de catholiques que de protestants pour animer le repas. Maintenant, on ne fait même plus attention !" raconte une bénévole.

Regret de beaucoup de participants à des groupes oecumeniques : le fait de rarement pouvoir partager l'eucharistie. "Les chrétiens vont souvent plus vite que leurs Eglises. Mais si la base bouge, le reste finira par bouger !" conclut Jean-Pierre Annen.