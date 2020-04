office des tenebres du jeudi saint-09 avril 2020

"Ténèbres" : c'est le nom qui a été donné au VIIIème siècle à l'office des Vigiles et des Laudes

des jeudi, vendredi et samedi saints. Il était appelé Ténèbres car il était chanté très tôt le matin,

dans l’obscurité.

Cet office est composé du chant des psaumes, de lectures bibliques et de textes des Pères de

l’Eglise. En filigrane, c'est la figure du Christ qui est évoquée. Mais c'est aussi le cri des

souffrants d'hier et d'aujourd'hui, et ils sont nombreux. Ce cri prend une couleur particulière en

cette période d’épidémie du Covid 19. Assuré dans la foi en la résurrection du Christ, le priant se

laisse envahir par la plainte de l'innocent condamné à mort. A l’issue du chant de chaque

psaume, un cierge est éteint, nous donnant ainsi d’entrer dans la nuit avec le Christ pour mieux

accueillir la lumière de l’aurore pascale.

Cet office des Ténèbres sera célébré dans le chœur de la Cathédrale les jeudi, vendredi

et samedi saints.