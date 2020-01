Offrez du temps à votre couple !

La Saint-Valentin Autrement, c'est l'initiative de mouvement chrétiens qui accompagnent les couples : Le Cler, Vivre et Aimer, les Equipes Notre-Dame, etc. Leur idée : proposer une Saint-Valentin moins commerciale, pour aider les couples à entretenir la flamme.

Le cadre ; un bon dîner aux chandelles, avec un décor soigné. "Le décor, le bouquet, la petitre carte sur la table : l'ambiance est cosy, nous a mis à l'aise" racontent Fabienne et Domininique, qui ont testé le dîner de Veyrier-Du-Lac les deux années passées.

"C'est un lieu et un temps pour se rappeler ce qui nous fait vivre, ce qui nous unit, ce qui fait le ciment de notre couple" explique Gérard Bourmault, l'un des responsables de la Maison de la Famille du Diocèse. Entre les plats, des animateurs distribuent des documents pour proposer des thèmes à aborder aux amoureux.

"nous avons pu évoquer les fondements de notre couple"

Après avoir participé, Fabienne et Dominique vont cette année passer du côté des organisateurs-animateurs : "Lors de ces dîners, nous avons pu évoquer les fondements de notre couple. Nous aurons maintenant plaisir à donner ce que nous avons reçu !".

Tout au long de l'année, les mouvements chrétiens proposent des sessions ou des parcours pour accompagner les couples. Parcours ou sessions sur la vie de couple, de parents, sur la communication, ou encore conseil conjugal et groupes pour les personnes divorcées.

Les soirées en Haute-Savoie pour 2020 :

- Habère Poche : le samedi 8 février, à 19h30 à la Salle des Fêtes, inscriptions au 06 63 48 94 81 (Jean Philippe et Maria BREYSSE)

- Montagny-Les-Lanches : le samedi 8 février à 19h30 au Restaurant Le Relai des Lanches, inscriptions par mail à saintvalentinrumilly@gmail.com ou 06 06 44 77 17

- Veyrier-Du-Lac : le samedi 15 février à la Maison Bon Accueil, inscriptions par mail à dominique.philouze@free.fr ou au 04 50 60 32 70

