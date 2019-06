Ordres hospitaliers : une tradition de service et de prière qui perdure

L’Ordre de Malte et l’Ordre équestre du Saint Sépulcre sont présents dans le diocèse de Luçon et participent régulièrement aux différents évènements de l’Eglise. Une tradition de service et de prière qui remontent au temps des croisades.



Pour aller plus loin :

www.ordredemaltefrance.org

www.saintsepulcre-france.org