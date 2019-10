Ouverture de la maison de la diaconie "Beth'Anaïa" dans le diocèse

La diaconie est le service et l’amour des plus pauvres et des plus petits. Un sujet qui nous concerne tous car c’est le Christ lui-même qui nous appelle à vivre cette attention dans l’Evangile : « Ce que vous faites aux plus petits, c’est à moi que vous le faites ». Cette attention aux plus pauvres se vit dans le diocèse de Luçon, notamment au cœur de la maison de la diaconie, qui vient d’ouvrir à la maison du diocèse, comme l’a souhaité Mgr Jacolin. Présentation avec l'équipe de la diaconie diocésaine.