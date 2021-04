Pâques 2021 : Etre des témoins du Christ ressuscité

Emmanuelle Maupomé est religieuse auxiliatrice et responsable de la province de France et de Belgique.

La vocation des sœurs auxiliatrices est d'accompagner des personnes en situation de passage : de l'enfance à l'âge adulte, de la santé à la maladie, de la vie à la mort, et toutes sortes de passages qui peuvent être à faire dans une vie.

Leurs lieux d'engagement sont très divers, mais où qu'elles soient, elles essaient d'être témoins du Christ ressuscité. Car "Pâques" signifie "passage" et la douce joie de la résurrection peut éclairer chaque existence, même la plus éprouvée.

Poème de Paul Eluard intitulé "Printemps" proposé par Emmanuelle Maupomé

Il y a sur la plage quelques flaques d’eau

Il y a dans les bois des arbres fous d’oiseaux

La neige fond dans la montagne

Les branches des pommiers brillent de tant de fleurs

Que le pâle soleil recule

C’est par un soir d’hiver dans un monde très dur

Que je vis ce printemps près de toi l’innocente

Il n’y a pas de nuit pour nous

Rien de ce qui périt n’a de prise sur toi

Et tu ne veux pas avoir froid



Feeling Good de Nina Simone qui peut évoquer la douce joie de Pâques.