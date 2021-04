Au sommaire cette semaine d'Eglise en Sarthe :



- Abus sexuels dans l'Eglise : La lettre des évêques adressées aux catholiques de France. Comment portons nous ensemble une forme de responsabilités ? Prenons le temps de lire cette lettre précise et claire ainsi que les chemins concrets proposés.



- Le grand silence du samedi saint : Dieu qui est la vie descend " dans son contraire ", c'est à dire dans les enfers de nos propres âmes et de nos coeurs pour nous en libérer. C'est cela que nous célébrons dans le silence.

Samedi, taisons-nous et entrons dans cette attente profonde en demandant au Christ de venir nous sauver.



- Pâques : Accueillons l'Espérance dans une période complexe. Avec la résurrection, les portes de l'avenir ont été ouvertes. Nous savons que la mort n'a pas le dernier mot sur la vie. La vie ne se perd pas dans le néant. Nous sommes attendus par celui qui nous aime et qui est infini miséricorde. Soyons les témoins de cette vie !