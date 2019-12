"Par delà des inquiétudes légitimes, le chrétien vit dans l'Espérance"

Pour Mgr Habert, la fête de la Nativité du Christ est l'occasion de renouer "avec force avec l'espérance de Noel". " Si le fait d'être chrétien, conscient de notre pélerinage vers la Cité Céleste ne nous emêche pas d'être éprouvés et confrontés à des défis à relever". Pour l'évêque de Séez, " nous savons cependant que Dieu nous aime et nous sauve". Ce magazine Eglise dans l'Orne est l'occasion aussi de revenir sur la visite qu'il a eu auprès des vierges consacrées du diocèse. Un ordre "restauré" par le concile Vatican II et qui porte aujourd'hui de nombreux fruits.