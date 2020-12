Paroissiens de St Vincent-en-Narbonnais – naissance de « Petite Flamme"

Invités : Noëlle et Bernard AMIEZ, Yann BAUDIC, Christian BELLOT



Un diacre et son épouse – Bernard et Noëlle Amiez - se sont mis au service de cette paroisse rurale qui rassemble les villages autour de Ginestas. Yann Baudic, un jeune laïc fidèle de la paroisse apporte son dynamisme et crée un événement suivi par de jeunes adultes, « Marche en ma présence ». Plus récemment, suite au confinement avec Noëlle Amiez, il a créé une petite revue hebdomadaire virtuelle pour la paroisse : « Petite flamme ».



Christian Bellot apporte une touche musicale à cette émission colorée par le temps liturgique de l’Avent.