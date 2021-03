"Pas de barrières sociales pour vivre de la fraternité" Marc Toureilles

Nous avions rencontré le pasteur Marc Toureilles du temple de la rue de la masse à Aix-en-Provence, juste avant le premier confinement.

Un an après, nous faisons le bilan de l'année écoulée.

Malgré les difficultés et l'isolement ressentis par les personnes malades et/ou âgées, cette communauté réformée évangélique met l'accent sur la fraternité en repoussant "les barrières sociales".

Liens intergénérationnels, chants, activités artistiques, tout est bon pour aller à la rencontre de ceux qui se posent la question du sens de la vie, ceux qui cherchent Dieu.

Exposition et cultes en commun avec d'autres temples aixois, le pasteur Marc Toureilles nous parle de son actualité.