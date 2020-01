Pas à pas... mais pas sans toi !

"Grâce au Seigneur et à toutes les mains tendues, j'ai appris à vivre au présent et à transcender ma fragilité" témoigne Claire. Suite à un accident cérébral à l'âge de dix-huit ans, elle vit avec un handicap. La jeune femme s'investit aujourd'hui dans la vie de sa paroisse et dans des groupes de partage de la Parole.

Jacqueline, elle, était accueillie au Secours Catholique, sur le secteur de Seynod. Elle a participé en 2009 à la fondation d'un groupe fraternel de partage de la Parole. "Tout est dans le regard que l'on porte sur l'autre. Si l'on te sourit, si on te confie une mission, tu vas te sentir fort malgré ta fragilité. Participer à ce groupe, l'animer, ça m'a donné des ailes, ça a changé ma vie !" raconte t-elle avec des étoiles dans les yeux.

"LA PRISE EN COMPTE DE LA FRAGILITÉ, C'EST L'IDENTITÉ DES CHRÉTIENS !"

Changer de regard, faire ensemble, considérer la fragilité comme une chance d'avancer : voilà quelques clés des communautés ou groupes fraternels.

"Spontanément, on pense que la charité c'est donner quelque chose à quelqu'un. Alors que le besoin n'est pas que matériel. Il s'agit d'être écouté, de rentrer en relation et d'être utile" analyse Bernard Satin. Actuel président de la Maison des Familles, et ancien responsable du Secours Catholique de Haute-Savoie. "Dire à quelqu'un de fragile qu'on a besoin de lui, qu'on a confiance en lui. Lui demander ce qu'on peut faire ensemble... cela fait faire un grand pas à l'accompagnant et à l'accompagné".

"L'Eglise fondée sur la fragilité : le bébé dans la crèche, l'homme en Croix, c'est l'identité des chrétiens ! Une communauté qui ne prend pas en compte la fragilité, c'est un club. Pas une commnauté chrétienne" insiste Gilles Rebèche, délégué diocésain à la Diaconie du Var, invité à Annecy le 31 janvier et le 1er février 2020*.

"REGARDER AVEC LE COEUR"

Pour remettre cette dimension de charité au coeur de toute communauté chrétienne (et pas seulement des associations), 13.000 personnes de toutes la France se sont réunies à Lourdes en 2013. Un rassemblement national, Diaconia, qui a été suivi par un rassemblement diocésain, Diaconia 74, à La-Roche-Sur-Foron, en 2014.

"Depuis ces rendez-vous, on ne se rassemble plus de la même façon : il n'y a plus de sachants et d'apprenants. C'est souvent en le vivant qu'on le comprend" se réjouit Yvan Rozier, délégué à la Diaconie du Diocèse d'Annecy.

Expérience concrète : en 2018, le Diocèse d'Annecy a organisé un voyage fraternel à Lourdes, avec cinquante personnes de différentes communautés. Des personnes valides, des personnes handicapées physique ou psychique, des personnes migrantes. "Durant ce voyage, tout le monde a aidé. Même ceux qui n'étaient pas handicapés ont eu besoin des autres. Nous avons appris à nous regarder avec le coeur !" témoigne Claire.

Pour continuer à diffuser cet esprit largement

"La diaconie n'est jamais gagnée. Il faut toujours y travailler" conclut Gilles Rebèche.