Pastorale en milieu scolaire: transmettre la Bonne Nouvelle

Rencontre avec Bérengère Bossy et Nathalie Fouan, adjointes en pastorale scolaire pour le premier et le second degré au sein du diocèse d'Aix.

L'occasion de revenir avec elles sur ce qu'est la pastorale dans l'enseignement catholique.

Comment se met-elle en oeuvre sur le territoire aixois?

Comment transmettre la bonne nouvelle du Christ y compris auprès de ceux qui ne sont pas croyants?