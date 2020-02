Paul Tornow, un architecte au service de l'achèvement de la cathédrale

Dans notre émission Cathédrale en fête, découverte de la figure et du travail de l'architecte Paul Tornow au temps de la première annexion allemande, avec l'achèvement de la cathédrale par l'apport d'éléments néo-gothiques, comme les portails, les chevets en pierre et la nouvelle toiture, avec Rafael-Florian Helfenstein et Pauline Lurçon. La DRAC présentera une exposition sur ce sujet à compter du 6 avril 2020 jusqu'aux journées du patrimoine.