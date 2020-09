Paul, visiteur de malade au Centre de l'Arche

Chaque jour de l’année des hommes et des femmes de tout âge, issus d’horizons différents, de professions variées, poussent les portes des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, lieux clos par excellence, pour aller à la rencontre des plus fragiles.



Et notamment Paul Coulon, Paul Coulon membre de la pastorale de la santé du diocèse du Mans, qui en tant qu’aumônier pousse régulièrement la porte des chambres du centre de l'Arche de St Saturnin. Pour y apporter une présence amicale et surtout une oreille attentive.



On le retrouve cette semaine dans « Sur les pas », au micro d'Isabelle Mandron.