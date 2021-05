On pédale, on prie et on fraternise

Le pélé vtt souffle ses vingt bougies cette année!

Né en 2001 à Rocamadour, il existe désormais dans 33 départements et regroupe près de 5000 participants.

Au programme cinq jours de vélos avec d’autres jeunes en direction d’un sanctuaire mariale ou d’un cathédrale.

Comment se déroule-t-il chez nous?

Il aura lieu du 16 au 20 août des Saintes Maries de la mer à Notre Dame d’Orgon.

On en parle avec Aude Blanc, directrice du pélé VTT pour le diocèse d'Aix et Arles.