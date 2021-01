Depuis plus de neuf siècles, notre diocèse du Mans est lié au diocèse de Paderborn par un pacte d'éternelle fraternité. Cette fraternité ne s'est jamais interrompue malgré les épreuves de l'histoire. Venir en pèlerinage à Paderborn, c'est renouveler notre amitié avec nos frères et soeurs d'Allemagne.



Pour en parler, Catherine Martineau et Alain Prévost du service des pèlerinages du diocèse du Mans.