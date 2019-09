Il y a exactement 1250 ans, le 24 septembre 768, mourait à Saint-Denis, près de Paris, Pépin le Bref, le roi des Francs. Né peut-être à Jupille, fils cadet de Charles Martel et de Rotrude, père de futur empereur Charlemagne, Pépin le Bref vint au secours du Pape Etienne II dont les territoires étaient convoités par les Lombards puis ensuite l'empereur de Constantinople. Il n'avait pas froid aux yeux ! Sacré à Saint-Denis, le 28 juillet 754, ses victoires militaires et se fermeté d'âme permirent à la papauté d'être rétablie dans ses droits et de constituer ce que l'on appellera bien plus tard "les états pontificaux".



Pépin le Bref - Le Franc qui prit le parti de la papauté