Père Bertrand Chevalier, récit d’un voyage en Ethiopie.

Le Père Bertrand Chevalier, ancien curé de Ste Thérèse en Haute Vallée, dans la région Saumuroise, aujourd’hui recteur du sanctuaire ND de Béhuard, amoureux de l’Ethiopie depuis plus de 15 ans y a emmené un groupe de 22 paroissiens. Récit d’un voyage riche de découvertes et de rencontres.