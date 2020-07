Le père Gilbert Tholet deviendra en septembre prochain le curé de la paroisse Saint Ennemond en Gier. Mais durant presque 10 ans il a été le curé des paroisses Sainte Marie en Ondaine et Saint Martin en Ondaine.

Il était donc le plus à même de nous décrire les visages d'Eglise de ces deux paroisses.

On verra que le lien entre les paroissiens et avec la communauté ecclésiale a été l'une des démarches fortes du Père Gilbert et de son équipe pastorale .