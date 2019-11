Personnes migrantes : une même aspiration à vivre dignement !

Wedad est originaire du Yemen. Femme et médecin. Elle maîtrise l'Arabe et l'Anglais. Et il y a un an, elle a obtenu le statut de réfugiée politique en France. "J'ai fui pour ma sécurité, ma liberté, ma dignité. Le parcours a été long et compliqué. J'ai attendu plusieurs mois la réponse à ma demande d'asile"

"Il n'y a pas de parcours type. Certaines demandes sont réglées en quelques mois. Pour d'autres, c'est des années de procédure... sans pouvoir travailler ni se projeter" explique Aline Cocchi, salariée du Secours Catholique de Haute-Savoie.

UN ACCUEIL INCONDITIONNEL

Aujourd'hui, un tiers des personnes accueillies par le Secours Catholique de Haute-Savoie sont dans un parcours de migration. "Un accueil digne, c'est un accueil inconditionnel. Pas question pour un bénévole de juger le parcours d'une personne migrante, ni la probabilité d'obtenir un statut. Nous aidons chacun dans ses démarches" souligne Aline.

Et en parallèle de la demande, à chacun son urgence : certains migrants sont à la rue. D'autres ont de la famille ou des amis qui les aident ou les logent.

"Des parents m'ont demandé de les aider à trouver un club d'échec pour leurs enfants. Ils sont doués, ils aiment ça : c'est leur bouffée d'oxygène pour traverser cette période d'attente et d'incertitude" raconte Aline.

"Je dois rester forte. Mais je crois que j'ai fait le bon choix"

Quand Wedad a frappé à la porte de l'association, elle avait besoin d'aide et envie d'aider les autres, aussi. "Aujourd'hui, Wedad est très précieuse : elle traduit pour ceux qui ne parlent pas bien français" souligne François Vaudin, membre du bureau du Secours Catholique de Haute-Savoie.

Les bénévoles ont une devise : "Tous acteurs !". "Nous faisons avec les personnes accueillies, pas à leur place ni pour elles sans elles. Tout le monde a des richesses et des compétences. Petit à petit, les plus fragiles redressent la tête, prennent des initiatives... et font des projets" raconte François Vaudin.

Wedad saura en octobre 2020 si son diplôme de médecin yéménite est reconnu par la France, pour lui permettre d'exercer ici : "Je voudrais soigner les français et les autres !" lance t-elle avec un grand sourire. En attendant, la jeune femme énergique suit une formation et espère repartir en mission pour Médecins Sans Frontières. "Je n'ai pas vu ma famille depuis trois ans. Je dois rester forte. Mais je crois que j'ai fait le bon choix... pour ma vie".



Le Secours Catholique de Haute-Savoie en chiffres :

- 15.000 personnnes accueillies : migrants, personnes précaires, isolées...

- 23 équipes et 10 lieux d'accueils

- 7 salariés et près de 600 bénévoles

- 15 actions individuelles ou collectives : accueil, accompagnement vers l'emploi, logement relais, alphabétisation...

- Un financement à 80% par les dons, complété par 10% de subventions et 10% de recettes provenant d'actions de l'association (comme les ventes de bougies).