Pétronille de Chemillé - La première mère abbesse d'une abbaye d'hommes

Pétronille de Chemillé naquit à Craon, en Anjou à la fin du XIe siècle et mourut le 24 avril 1149. Réputée pour sa beauté et son intelligence, elle connait deux veuvages précoces puis, attirée par la vie religieuse, entre à l'abbaye de Fontevraud, cette première abbaye mixte fondée par Robert d'Arbrissel, en 1101. Celui-ci, se sentant une âme d'évangélisateur, voulait repartir en mission itinérante et ne tarda pas à demander à une femme de lui succéder. Ce fut Pétronille qui fut alors élue, devenant ainsi la première abbesse d'une abbaye de femmes et d'hommes.