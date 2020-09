Philippe Sanson - Au service de la lumière

Véritable making of baigné de la folie permanente des tournages, Quelques années de lumière offre le point de vue rare d'un personnage clé du plateau le chef électricien. Avec enthousiasme et toujours à juste distance, Philippe Sanson témoigne des enchantements et des dérapages qui accompagnent la fabrication d'un film. Son récit, fourmillant d'anecdotes et de petits secrets, révèle ce qui se déroule devant, et plus encore, derrière la caméra.



Mais Philippe est aussi diacre ...