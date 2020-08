Pierre Goursat - Adoration, compassion et évangélisation ...

Aujourd'hui, dans Dieu dans l'Histoire, Laurent Verpoorten nous parle de Pierre Goursat. Le fondateur de la Communauté de l'Emmanuel nait le 15 août 1914 à Paris et fonde en 1972, dans l’élan du renouveau de l’Eglise Catholique, cette communauté qui compte aujourd'hui plus de 12000 membres à travers le monde et près de 300 prêtres, vit de la triple mission lancée par son fondateur : adoration, compassion et évangélisation ...