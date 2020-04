Pierre - Pape (1er) - apôtre († 64) - Paul - Saint Apôtre (Ier siècle)

Saint Pierre et saint Paul:

On ne peut les séparer. Ils sont les deux piliers de l'Église et jamais la Tradition ne les a fêtés l'un sans l'autre. L'Église romaine, c'est l'Église de Pierre et de Paul.

Saint Pierre écrivant - Enluminure - Guiard des MoulinsPierre était galiléen, reconnu par son accent, pêcheur installé à Capharnaüm au bord du lac de Tibériade.

Paul était un juif de la diaspora, de Tarse en Asie Mineure, mais pharisien et, ce qui est le plus original, citoyen romain.

