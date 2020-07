Pierre Toussaint - La vie exemplaire d'un coiffeur new-yorkais

Décédé le 30 juin 1853, le vénérable Pierre Toussaint avait été esclave avant d'être affranchi et de devenir le coiffeur le plus réputé de New York. Un coiffeur qui avait la réputation de parler beaucoup de Dieu à ses clients. En effet, Pierre Toussaint était un fervent catholique vouant sa vie aux pauvres et aux anciens esclaves, notamment à travers la construction d'un des premiers orphelinats new-yorkais et d'une école catholique pour les enfants noirs.



Il est élevé au statut de vénérable par le pape Jean-Paul II en 1996.