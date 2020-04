" Pour Benoît, la patience a quelque chose à voir avec la Passion de Jésus "

Et de la patience, il nous en faut en ces jours de confinement, plus ou moins seuls. Le Père Thierry Barbeaux, de l'abbaye St Pierre de Solesmes, nous invite à être attentif à deux points rapportés par St Benoît dans sa règle. Le premier est " qu'on ne fait bien les choses qu'en famille " et cela nous confie-t-il, " n'est pas plus facile pour les moines que pour les autres chrétiens ! "



Le second point d'attention est que " c'est le zèle de l'amour dont nous sommes tous capables - bien plus que nous l'imaginons - qui va nous permettre de vivre cette épreuve " de la patience dont nous avons tant besoin ces jours-ci.