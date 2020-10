Pourquoi le choix de l'enseignement catholique pour ses enfants?

Plus d’une famille sur deux fait le choix de l’Enseignement catholique pour l’un de ses enfants, à un moment ou à un autre de son parcours scolaire.

Ils sont plus de 2 millions d’élèves en France répartis sur près de 7400 établissements à avoir fait ce choix.

Un chiffre qui ne cesse d’augmenter depuis 10 ans,

les longues listes d’attente dans certains établissement en sont l’illustration la plus flagrante.

Pourquoi cet engouement pour l’enseignement privé catholique? quelles sont les particularités de ces établissements?

Aujourd’hui arrêtons-nous quelques instants sur les établissements du territoire d’Aix, Digne et Gap,