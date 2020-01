​Pourquoi lire Zundel en 2020 ?

« Un génie avec des fulgurations » disait de lui le Pape Paul VI. Un génie un peu trop original pour la hiérarchie de son époque ! Maurice Zundel abandonne rapidement l’enseignement sec des dogmes. "Il était catholique, mais sa grand-mère maternelle était protestante. Il a donc pu lire la Bible en entier !" souligne l'abbé Marc Donzé, qui a créé la fondation Maurice Zundel.

Il choisit de témoigner de l’amour divin basé sur la relation, la générosité et l’attention aux pauvres. Ce qui lui vaudra une période d'exil. A son retour en Suisse, à la paroisse du Sacré-Coeur de Lausanne, ses prédications et cours de catéchisme marquent les fidèles. L'abbé Gilbert Vincent a bien connu Maurice Zundel. Il se souvient d'un prêtre simple : "Il mangeait des pommes de terres au lait et allait visiter les pauvres. Sa parole et son existence ne faisaient qu'une : il témoignait vraiment".

Grâce à ses connaissances, Maurice Zundel est invité à donner des conférences ou précher des retraites dans le monde entier. Trois ans avant sa mort, en 1972, le Pape Paul VI lui fait un beau cadeau en l'invitant à prêcher une retraite de Carême au Vatican.

Maurice Zundel laisse une vingtaine d’ouvrage et les textes ou enregistrements de conférences ou d’homélie. Fin 2019, la Fondation Maurice Zundel a annoncé la parution des Œuvres complètes de ce mystique.

Une oeuvre largement oecumenique. Ainsi, le pasteur Virgile Rochat, aumônier protestant, est devenu zundelien : "Il a souvent des approches décalées qui nous font revisiter la Parole de Dieu d'une manière inédite".

Comme ces prêtres et pasteurs, de nombreux laïcs lisent et relisent Zundel pour nourrir leur foi. Les associations des Amis de Zundel, en France, Suisse, Belgique et Canada se comptent par centaines. Parmi eux : Myriam Volorio Perriard. Vivant en Suisse, elle a découvert Zundel au cours d'une retraite spirituelle : "Cette lecture a été libérante. Il a mis des mots sur ce que je portais au fond de moi !".

Lire un mystique, ce n'est pas toujours évident, avouent les Amis de Zundel. "Même sans tout comprendre du premier coup, vous serez forcément touché par une phrase, un raisonnement. Ensuite, il faut laisser infuser : comme un sachet de thé !" rassure Jean-Marie Dietrich, Président des Amis de Zundel en France.

"Ses causeries à Radio Luxembourg et la retranscription de ses homélies et conférences sont les oeuvres les plus accessibles" conseille Marc Donzé. Des ouvrages encore d'actualité aujourd'hui,. Maurice Zundel fait référence aux penseurs, à la politique, aux questions technologiques. Et à la vie de tous les jours ! "Ses homélies démarrent par des exemples quotidiens qui peuvent parler à tout le monde" analyse le pasteur Gilbert Rochat.

« Avec Maurice Zundel, je sais pourquoi je crois en l’Homme. Et en l’Espérance ! » conclut Marc Donzé.



