On pouvait tout faire à dix personnes, sauf de dire la messe !

Lundi 18 mai, le Conseil d'Etat a exigé du gouvernement qu'il revienne sous huit jours sur l'interdiction faite à l'Eglise de célébrer la messe, jugeant le décret disproportionné.

Mgr Jacques Habert se réjouit de cette décision. Pour l'évêque de Séez, la démarche judiciaire engagée par le PCD et certaines associations "traditionalistes", parallèlement aux négociations du conseil permanent de la CEF, illustre le fait que l'état de droit a été respecté. Les messes devraient pouvoir reprendre avant la Pentecôte, mais sous quelle forme? Pour Mgr Habert, certains gestes liturgiques devront être adaptés, de même "on devra sans doute chanter de manière moins abondante, la messe sera plus sobre".

Autre actualité forte: la consécration de Clémentine Curial, le lundi 1er juin prochain à l'ordre des vierges consacrées. L'évêque de Séez revient sur cette vocation originale qui a retrouvé "ses lettres de noblesse" à l'occasion du concile Vatican II.