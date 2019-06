Prendre le temps de se reposer avec Celui qui nous ressource réellement

Un week-end de trois jours, personne ne va s'en plaindre ! Un jour de plus pour faire autre chose que travailler. On s'affaire ici, on donne de notre temps là...Et pourtant, nous ressourçons nous réellement ? Et si, en ce week-end de Pentecôte, il n'était pas préférable de prendre du temps avec Celui qui nous connaît réellement ? Voici la question que se pose Mathilde Faverjon dans sa chronique "Regard Protestant".