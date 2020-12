Présentation du mouvement Pax Christi

Anne Soulié nous présente avec son invité le mouvement et l'équipe locale.



Les activités de Pax Christi se conçoivent en trois fonctions inséparables : la prière pour la paix, l’étude et l’action personnelle et collective pour la paix.

La paix est à la fois don de Dieu et oeuvre des hommes qui doivent la construire à tous les niveaux : personnel, national, international…

Les efforts de Pax Christi se concentrent autour de 5 axes :

• Dialogue et éducation à la paix

• Défense de la Création et de l’environnement

• Désarmement, Défense et sécurité

• Droits de l’Homme

• Développement solidaire