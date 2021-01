Le projet de loi confortant les principes républicains suscite de vives réactions. Quels sont les enjeux et recours encore possibles ? Entretien avec Clément DIEDRICHS, Directeur Général du CNEF (Conseil National des Evangéliques en France)

On retrouve le Pasteur Emmanuel Avril suivi d'une discussion avec le pasteur Eric de Bonnechose, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet