Qu'est ce que l'épidémie change dans la célébration des funérailles à l'Eglise ?

Accueillir les familles en deuil, les aider à préparer une célébration, officier le Jour J. C'est l'engagement de centaines de catholiques dans les trente-huit paroisses du Diocèse d'Annecy. Des bénévoles, souvent retraités. Alors quand le confinement du printemps 2020 a démarré, les habitudes ont été bouleversées.

Les funérailles chamboulées du confinement printanier

"Tous nos bénévoles étaient âgés, ils ne devaient pas être au contact du public. Nous nous sommes réunis en Equipe d'Animation Pastorale et nous avons appelé de nouvelles personnes pour prendre le relai" raconte Christelle Cottin-Chameau, engagée à Seyssel. Dans d'autres paroisses, les funérailles ont été complètement prises en charge par un prêtre ou bien assurées par un duo prêtre-laïc.

L'accompagnement des familles a aussi été bouleversé : parfois, le contact a pu être uniquement téléphonique, avant la célébration. Des proches souvent bouleversés de ne pas avoir pu assister à la fermeture du cercueil, dire adieu au visage.

Quant à la célébration elle-même, de mars à fin mai 2020, seules vingt personnes étaient autorisées à y assister. "C'était une ambiance très particulière. Avec les bons côtés de la proximité. Mais parfois une énorme douleur de ne pas pouvoir être tous réunis autour du défunt" souligne Hélène Perrillat, bénévole depuis quinze ans dans le bassin annécien.

De juin a novembre 2020...

Le déconfinement de juin 2020 n'a pas été synonyme d'un retour à la vie "d'avant". "Il y a toujours cette distanciation. Qui nous empêche de serrer la main aux familles. De les accueillir en étant physiquement très proche, les yeux dans les yeux" note le Père Dominique Joly.

Françoise Michel, retraitée responsable des bénévoles à Cluses, a découvert les assemblées masquées. "Pour la célébration, le masque atténue les voix. Cela semble moins chaleureux, moins participant. En plus les membres de la chorale sont âgés... alors on met de la musique !". Les gestes barrière perturbent aussi certains rituels, comme se passer l'eau pour bénir le cercueil.

"Entendre la douleur des familles, ce qui leur a manqué pendant le confinement ou ce qui leur manque encore, cela va nous permettre à l'avenir d'accompagner encore mieux. Peut-être d'être plus présent dans des moments hors de l'église, comme la fermeture du cercueil" note Geneviève Ropartz.

"Cette épidémie nous aura aussi incité à appeller de nouvelles personnes. J'ai célébré pour la première fois pendant le confinement. Et j'ai aimé rendre service. Vu le manque de bénévoles dans ma communauté, je crois que je vais continuer" confie Christelle.

"Ce n'est pas un service de mort, c'est un service de vie ! C'est cela qu'il faut souligner ! C'est l'Espérance chrétienne que l'on partage à ceux qui sont là." conclut le Père Dominique Joly.



