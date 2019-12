Quatre cents ans pour le sanctuaire de la Bénite Fontaine !

Il était une fois un évêque, en visite à La Roche-Sur-Foron. Il apprend la ferveur populaire dans un petit vallon… et l’existence des guérisons surprenantes. Après enquêtes, quatorze miracles seront finalement reconnus.

Cet évêque, c'est François de Sales. Et le lieu, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui la Bénite Fontaine ! Deux ans après sa visite, François de Sales mande le curé d’ériger une chapelle près de la source. Le 24 octobre 1620, il déclare la chapelle dépendante de la paroisse de La Roche-Sur-Foron, officialisant ainsi l'existence du sanctuaire marial.

Au fil des siècles, les haut-savoyards ont continué à venir prendre de l'eau et prier à la source, en confiant leurs intentions à Marie. Une statue de la Vierge enceinte accompagne les fidèles. Le sanctuaire est aussi un lieu de pèlerinages.

"Vous ne pouvez pas passer un quart d'heure dans la chapelle sans que quelqu'un rentre pour prier, mettre un cierge, apporter des fleurs"

L'actuel recteur du Sanctuaire a fait réaliser des travaux de rénovation pour rendre le lieu plus accueillant. "Le dimanche, la messe à la Bénite Fontaine est un carrefour. Des chrétiens de différentes sensibilités se retrouvent pour prier. Une belle assemblée avec des enfants et des jeunes !" se réjouit le Père Christian-Marie Giraud.

En semaine aussi, la Bénite Fontaine est un lieu de passage : "Vous ne pouvez pas passer un quart d'heure dans la chapelle sans que quelqu'un rentre pour prier, mettre un cierge, apporter des fleurs" constate Anne, responsable de la liturgie.

Marie-Claire, salariée qui tient le magasin, recueille souvent les confidences des visiteurs : "On vient à la source chercher de l'eau pour soi ou pour d'autres. Beaucoup de personnes en souffrance sont heureuses de savoir que l'on va prier pour elles !"

"Assurer une présence ici, c'est une manière d'être aux périphéries"

De nombreux bénévoles se relayent pour faire vivre le lieu et assurer une présence. Ils animent une adoration, une célébration quotidienne, se tiennent près de la source. "Le lieu attire tellement de personnes différentes ! Assurer une présence ici, c'est une manière d'être aux périphéries" témoignent Caroline et Clarisse.

Les acteurs du sanctuaire reçoivent aussi des témoignages de quêtes spirituelles, de grâces, de conversions ou de guérisons. Autant de rencontres qui nourrissent leur foi.

Pour ces catholiques engagés, cette année d'anniversaire sera l'occasion de faire connaître le sanctuaire. "C'est un trésor qui nous a été confié et que nous voulons partager au plus grand nombre !" conclut Jean-Charles.



Les temps forts du Jubilé :

- 8 décembre 2019 : messe en l'église Saint Jean-Baptiste de La-Roche-Sur-Foron à 10h, puis procession jusqu'à la chapelle de la Bénite Fontaine. Avec, sur place : ouverture de la Porte Sainte, pique-nique, parcours du Jubilé, sacrement du pardon.

- 21 et 22 mars 2020 : fête de la Miséricorde

- 9, 10, 11 et 12 avril 2020 : célébrations du Triduum pascal

- ​8, 9 et 10 mai 2020 : colloque sur Saint François de Sales, exposition, concert, théâtre, célébration

- 12, 13 et 14 juin 2020 : le baptême conduit à l'eucharistie

- 15 août 2020 : pèlerinage des familles

- 6 septembre 2020 : pèlerinage diocésain de rentrée

- 24-25 octobre 2020 : clôture de l'année jubilaire