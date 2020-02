Que retenir de "Christus Vivit" en Haute-Savoie ?

C'est un texte de cent trente six pages. Près de trois cent paragraphes. On y reconnaît la griffe du Pape, mais on y sent aussi le fruit d'une longue consultation mondiale, sur toute l'année 2018. Thème de la réflexion : les jeunes, la foi et le discernement vocationnel.

"Tous les diocèses du monde ont participé. Nous aussi ! Et plus de cent mille jeunes, dans et hors l'Eglise, ont répondu à un questionnaire. C'est probablement inédit !" se réjouit le Père Vincent Rossat, accompagnateur de la Pastorale des Jeunes et des Vocations du Diocèse d'Annecy.

DES INTERPELLATIONS ET ANALYSES QUI TOUCHENT LES ACTEURS DE HAUTE-SAVOIE

Quelques points-clés du texte : l'amitié avec le Christ, la question du discernement, le besoin d'une pastorale populaire pour les jeunes, la corresponsabilité intergénérationnelle, la prise de risque... Autant de clés qui confortent, aident ou bousculent les adultes engagés dans le Diocèse.

C'est le cas de Marie Barbieri, responsable de l'aumônerie publique sur le secteur de Saint-Jorioz : "J'étais déjà convaincue qu'il fallait cultiver cette relation personnelle au Christ. Et en lisant le Pape, je trouve le courage de demander à ma paroisse un vrai lieu que les jeunes pourraient investir".

Baptiste, lui, lit le texte avec ses colocataires d'Annecy : de jeunes professionnels chrétiens : "Le Pape nous interpelle, il a des phrases choc. Chacun est touché selon sa sensibilité, mais personne ne reste indifférent. On débat, on discute, on témoigne. C'est un trésor, ce texte"

ET MAINTENANT ?

Reste à ne pas laisser ce texte au fond du placard. A agir. "Nous relisons nos pratiques à partir de ce texte. Nous nous demandons comment sortir de notre zone de confort. Chacun dans ses groupes, dans les événements diocésains..." explique Eloïse Droux, coordinatrice de la Pastorale des Jeunes et des Vocations du Diocèse.

Quatre paroisses du doyenné d'Annecy et la Pastorale des Jeunes du Diocèse ont organisé fin janvier une soirée pour faire découvrir le texte. François Garagnon, écrivain, animait ce temps : "Ce texte n'est pas que pour les jeunes ! Et il est si vivifiant, dans ce monde où nous perdons la confiance en l'Homme même. Le Pape, de manière très moderne, nous invite à adopter une dynamique de vie".

"Il y a des jeunes vieux. Et des vieux jeunes ! C'est un état d'esprit. Je pense que ce texte va m'aider à rester jeune toute ma vie !" conclut Baptiste.