Que sait-on du Jésus de l’histoire ?

Des récits évangéliques conformes aux connaissances historiques et archéologiques.

Et au centre : ce juif, nommé Jésus. Guérisseur et rabbi, dont l’enseignement radical et la propension à toucher les impurs finit par agacer au plus haut point les sadducéens.

Les auteurs de Vie et destin de Jésus de Nazareth et Les Evangiles à l’épreuve de l’histoire se répondent et se complètent.

Ils dressent un portrait, soulignent les zones d’ombres et les enjeux de la recherche historique sur Jésus. Un dialogue qui décape et interroge sur notre foi.