Quel avenir pour le dimanche, chez les catholiques de Haute-Savoie ?

"Sanctifier le dimanche" : c'est le thème de réflexion pour cent cinquante catholiques cette fin de semaine, à Annecy et Thonon. Une journée (divisée en deux pour raisons sanitaires), proposée par le Diocèse d'Annecy.

Objectif : réfléchir sur le sens du dimanche pour les chrétiens. Jour de célébration communautaire, jour de repos, jour "différent".

L'idée est aussi d'entamer une projection vers l'avenir. Comment rassembler au-delà de la communauté de pratiquants habituels, dans notre société ? Et surtout, comment célébrer, alors que le nombre de prêtre va drastiquement baisser à court terme ?

Des initiatives et expériences originales

Autour de la table : le Vicaire Général, la responsable adjointe du Service de Formation du Diocèse, un curé et des acteurs de paroisses. Ils nous partagent leur sens du dimanche. Et des initiatives et expériences originales : célébrations de la parole, matinées dominicales de catéchèse, etc.

L'occasion de se projeter positivement, en découvrant les richesses et la créativité des communautés !



