Les étudiants ont manifesté cette semaine. Eloïse Droux, coordinatrice de la Pastorale des Jeunes et des Vocations du Diocèse d'Annecy, raconte l'accompagnement spirituel des jeunes dans cette période compliquée

témoignage du côté de Boège et Saint-Jeoire On fête la Saint-François de Sales ce 24 janvier ! Le Père Michel Tournade, qui a publié des biographies romancées de Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, nous parle de ces personnages

La table ronde à distance :

« Ce jour consacré à la Bible veut être non pas une seule fois par an, mais un événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité».

C’est ce qu’écrivait le Pape François en 2019, lorsqu’il a décidé que le troisième dimanche du temps ordinaire, donc de janvier, deviendrait le dimanche de la Parole.

Alors comment devenir familiers et intimes de l’écriture Sainte ? Quelle place pour la Parole de Dieu dans ma vie ? Nos témoins partagent leurs expériences de familiarité individuelle et collective avec la parole de Dieu :