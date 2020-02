Quelle place pour la spiritualité dans les lieux de soins et de fin de vie ?

Quand elle arrive à l'hôpital de Thonon, Marie-Line Clerc a ses habitudes : passer voir l'équipe de soignants, puis aller frapper aux porte des chambres. "C'est toujours une surprise, une aventure ! Je ne sais pas comment ça va se passer" raconte l'aumônier. Ces "visites de courtoisie en humanité" ne prendront une tournure spirituelle que si la personne visitée le souhaite.

"J'ai été hospitalisée dans un moment de grande solitude et de désespoir. Lorsque l'aumônier a frappé à ma porte, l'espoir est revenu. Parce que quelqu'un venait me voir !" confie Odile, qui vit aujourd'hui dans un foyer-logement.

En plus des visites individuelles, les visiteurs et aumôniers organisent aussi des temps spirituels collectifs : célébration de la Parole ou une messe. Les établissements disposent parfois de chapelles ou de lieux de recueillement interconfessionnels. Sinon, ne salle de repas ou de repos est amménagée. "Dans les Epadh et les maisons de retraite, les résidents sont tellement heureux de pouvoir faire communauté et de recevoir l'eucharistie" témoigne Danielle Allard, qui visite à Villaz.

"L'espoir est revenu. Parce que quelqu'un venait me voir !"

"L'Eglise a besoin de la proximité avec les plus petits et les plus pauvres pour être Eglise. Cette mission au-près des malades, des personnes âgées, des personnes en fin de vie est essentielle" souligne Blandine Feugier, déléguée diocésaine de la Pastorale de la Santé.

Ces cathos engagés ont appris à cottoyer la fragilité, la maladie, la mort. Ils savent aussi retenir les beaux moments d'échange, les instants de grâce. Le bonheur d'un patient qui reçoit la communion. Cette personne qui, pour la première fois, fait une confidence. Ou encore cette personne en fin de vie qui s'éteint paisiblement au moment où elle reçoit le sacrement des malades.

"C'est une chance de rencontrer tant de personnes, en fraternité ! Les personnes que je visite m'enrichissent. Et cette mission nourrit ma foi" lance Michèle Rousseau.

"Lorsqu'on sent un patient en quête de sens, nous sommes heureux de pouvoir l'orienter vers un aumônier !"

Une mission souvent appréciée des équipes de soignants : "L'humain est un tout ! Avec un corps, une dimension psychologique, sociale... mais aussi spirituelle ! Lorsqu'on sent un patient en quête de sens, nous sommes heureux de pouvoir l'orienter vers un aumônier !" témoigne Laurence Blanc, cadre de santé au Centre Hospitalier Alpes-Léman.

Enjeux d'avenir pour la Pastorale de la Santé : continuer à recruter et former les visiteurs. La loi exige maintenant que les aumôniers passent un Diplôme Universitaire sur la laïcité.

Les équipes doivent aussi s'adapter aux changements du monde de la santé. Savoir créer un lieu de prière quand les chapelles disparaissent. Ou accompagner les malades en hospitalisation à domicile, alors que les séjours en établissements sont de plus en plus courts.

Le saviez-vous ?

14 personnes sont rémunérées pour ce travail de visite en Haute-Savoie (les aumôniers des hôpitaux publics). Tous les autres sont bénévoles.