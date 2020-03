Quelles mesures contre le Coronavirus dans le Diocèse de Bourges ?

Mgr Beau, l'archevêque du diocèse de Bourges, est venu dans nos studios pour transmettre les précautions et les consignes qui vont être appliquées pour les offices, il appelle aussi à un effort de prière et de charité. Votre radio RCF en Berry diffusera une messe ce dimanche de 10h15 à 11h15.



On vote dimanche pour les municipales. Plusieurs collectifs et associations ont saisi cette opportunité pour interpeller des candidats sur des sujets précis, comme le CCFD Terres Solidaires et un collectif citoyen dans le Berry qui veulent que les maires s’engagent davantage sur la question des migrants.



Et puis face à cette épidémie de Coronavirus et les inquiétudes qui peuvent nous submerger, il y a des initiatives pour redonner le sourire. Un castelroussin souhaite ainsi créer une chaîne de vidéos positives.