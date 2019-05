Qui est Saint Jacques de Compostelle ?

Jean-François Wadier est spécialiste de l’histoire et du patrimoine à l’Association Rhône-Alpes des amis de Saint-Jacques. Lui même pèlerin il y a un peu plus de dix ans : "je n'en suis jamais vraiment revenu !" plaisante t-il.

"En partant, ce que je savais sur Jacques n'alourdissait pas mon sac ! Et pourtant, l'histoire est passionnante". Une chose est sûre : Jacques le Majeur est l'un des apôtres. Mais, de manière étonnante, les Evangiles n'en disent pas grand chose ! Dans les actes des Apôtres, Saint-Luc nous raconte juste le martyre de Jacques. Le culte de Jacques et le pèlerinage, eux, datent du Moyen-äge. Relancés au dix-neuvième siècle.

"On va vers un but, vers ce tombeau dont le Saint aurait fait des miracles. Mais en fait, c'est le chemin qui est initiatique. On apprend sur soi. On vit une solidarité avec les pèlerins, de toutes conditions sociales et de toutes origines. C'est bouleversant".

