Les évêques de France écrivent aux catholique une longue lettre sur la lutton contre la pédophilie dans l'Eglise. Décryptage du texte et de ses enjeux avec Michel Henry. Il est diacre et responsable de la CAAVAS, la Cellule d’Accompagnement des Victimes d’Abus Sexuels du Diocèse d’Annecy.

En bref : Avec le déconfinement progressif, différents événements sont annoncés fin mai et en juin dans le diocèse d'Annecy.

En mai, le Pape François invite les catholiques à prier le chapelet ! Un marathon de prière pour la fin de la pandémie. Le Père Christian Marie Giraud, recteur du sanctuaire marial de la Bénite Fontaine, nous parle de cette prière.

sont annoncés fin mai et en juin dans le diocèse d’Annecy. En mai, le Pape François invite les catholiques à prier le chapelet ! Un marathon de prière pour la fin de la pandémie. Le Père Christian Marie Giraud, recteur du sanctuaire marial de la Bénite Fontaine, nous parle de cette prière.

Portrait d'un couple de pasteurs de l'Eglise Réformée. Charlotte Gérard exerce son Ministère en France et Bruno Gérard en Suisse. Pour en savoir plus, écoutez en podcast l'émission Témoin !

TABLE RONDE : Qui sont les vierges consacrées ?

Elles sont catholiques, conjuguent vie active et vie de prière. Ce ne sont pas des religieuses… mais pas des laïques non plus : elles sont consacrées ! Consacrées dans l’Ordre des Vierges.

Une vocation qui ne connaît pas la crise, avec un nombre de consécrations qui augmente dans le monde. Alors que l'Ordre, après avoir disparu, a été restauré en 1970.

Qui sont ces femmes, comment vivent-elles ? Quels sont leurs engagements ? Et quel est le sens de ce mode de vie ? La réponse avec quatre des dix Vierges Consacrées de Haute-Savoie :

- Séverine Dupenloup, active, consacrée en 2020 à Cran-Gevrier. Elle raconte son discernement.

- Françoise Massart, aujourd'hui installée à Rumilly. Elle a été consacrée en Haute-Savoie après avoir vécu plusieurs refus d'évêques qui méconnaissaient cette vocation.

- Marie Pia Nicole, engagée dans sa paroisse d’Annemasse. Toute jeune retraitée, elle témoigne notamment du lien entre consécration et vie professionnelle.

- Emmanuelle Casier, active dans le bassin annécien. Témoigne de la manière dont elle a découvert l'Ordre, après un passage dans une congrégation religieuse.