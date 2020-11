RADIO DON - Pour Marc Soulé, RCF Nice Côte d’Azur: "une voix chaleureuse, d’espérance, proche".

Vous, auditeurs des Alpes Maritimes, vous nous écoutez grâce à la radio numérique terrestre, le DAB ou en digital, par Internet, sur notre application mobile et le site rcf.fr. Il s'agit de la technologie qui remplacera, à terme, la FM. Marc Soulé, président de RCF Nice Côte d'Azur nous parler de l'avenir de la radio à l'occasion du Radio Don: "Notre principal défi, c’est bien sûr de rejoindre le plus grand nombre en DAB et en digital. Le digital, c’est une nouvelle forme d’écoute via Internet. Nous devons y être plus présents."

L’actualité à Nice et dans sa région a été particulièrement lourde ces dernières semaines. "Début octobre, nous étions aux côtés des habitants de la vallée de la Roya et de la Vésubie, durement éprouvés par les inondations. Nous y avons fait des reportages qui ont été repris sur l’antenne nationale de RCF. Nous avons aussi couvert plus récemment les tragiques événements de la basilique Notre Dame où trois personnes ont été assassinées."

Malgré les épreuves, malgré l’adversité, malgré la colère, la douleur, RCF Nice Côte d’Azur essaie plus que jamais d’être une voix chaleureuse, une voix d’espérance, une voix proche.

Comment aider RCF Nice Côte d'Azur ?

La radio a besoin "pour aller au contact des habitants de notre territoire, pour permettre à notre journaliste de travailler à l’extérieur, nous avons besoin d'un studio mobile." explique Marc Soulé. Il s'agit d'un équipement qui permet d’enregistrer et de diffuser des sons de qualité, où que ce soit, avec une connexion 4G.

Cela tient dans un sac à dos, c’est fait pour être mobile, léger, solide et surtout professionnel. Le coût total de cet équipement est de 5 400 euros: "nous avons besoin de vous pour le financer. C’est important, c’est urgent."

Vous pouvez nous aider en faisant une promesse de don en appelant dès maintenant au

0 810 333 777 ou sur le site RCF.fr. Merci d’avance !!