Rassemblement diocésain à Fontfroide et le Dimanche de la Parole de Dieu

Après ses visites pastorales dans chaque paroisse du diocèse et à la suite de sa visite ad limina à Rome, Mgr Alain Planet invite tous les fidèles de l’Aude et du Donézan à se retrouver à l’Abbaye de Fontfroide pour une journée festive lundi de Pentecôte 1er juin 2020. Héloïse Stephan et Jane Lloret donnent le déroulement de cette journée ouverte à TOUS.

Dimanche 26 janvier fut le premier Dimanche de la Parole de Dieu lancé par le Pape François dans sa lettre apostolique « Aperuit Illis ». Quelques explications concernant cette journée sont données par le diacre, Bertrand Caux.



Invité : Bertrand Caux, diacre