REDIFFUSION Freddy Cailleau du secours catholique, volontariat de réciprocité DCC

Le volontariat de réciprocité est une nouvelle proposition depuis 2017 de la DCC, la Délégation Catholique pour la Coopération afin de permettre à des jeunes étrangers ou français de participer à des projets de développement en France ou ailleurs sur un temps plus court qu’une coopération. Freddy Cailleau du secours catholique est l’un des artisans dans le diocèse d’Angers de ce nouveau type d’ échange solidaire pour développer l’interculturalité et le développement ici et ailleurs.